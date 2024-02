Quote a confronto: i consigli per la tripla con Napoli, Samp e Dortmund

Una settimana ricca di eventi volge al termine dopo una serie di partite straordinarie ma non si lascia, anzi, si raddoppia. Tutti in campo nel fine settimana inserito tra le coppe europee: Serie A, Serie B, Premier, Bundes, Liga, Ligue 1 e ancora e ancora. Il Napoli torna in campo dopo la sconfitta di San Siro con un Osimhen in meno e con uno Zielinski quasi ufficiale all’Inter a fine stagione e lo farà contro il Genoa, non certo il più semplice degli avversari da incontrare.