Pronostici Serie A, quote e statistiche di Napoli-Genoa

I partenopei di Walter Mazzarri al "Maradona" sono reduci da un doppio "2-1" ottenuto prima contro la Salernitana e poi con il Verona. Politano e compagni nelle restanti 9 gare disputate davanti al proprio pubblico hanno fatto registrare 3 successi, 2 pareggi e 4 sconfitte. Il Napoli complessivamente nel suo stadio conta 16 reti all'attivo e 15 al passivo.

Rossoblù a segno al Maradona

Le quote di questo incontro sembrano dar fiducia alla squadra di Mazzarri. Il segno 1 è in lavagna a circa 1.60 mentre il "2" (esito che i partenopei non fanno registrare da ben 9 giornate consecutive) moltiplica una qualsiasi puntata per 5.70. Gli ultimi tre precedenti tra le due squadre andati in scena al "Maradona" hanno visto il club rossoblù rimanere sempre a secco di reti. Se il "2" al 90' sembra difficile non si può di certo escludere il Multigol Ospite 1-3 proposto su Cplay a 1.77, su Snai a 1.67 e su Sisal a 1.70.