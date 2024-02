Frosinone-Roma, quote e pronostico: sfida nella sfida tra Soulé e Lukaku

Archiviato il ko con l' Inter , la Roma vuole ripartire con tre punti allo Stirpe di Frosinone . Dopo Ranieri , De Rossi troverà sulla sua strada un altro suo ex allenatore, Eusebio Di Francesco . Una trasferta insidiosa anche se nelle ultime 10 giornate lo score dei gialloblù è di 7 ko, due pareggi e una vittoria (ottenuta in rimonta contro il Cagliari ).

Statistiche e quote

Nei cinque precedenti ufficiali contro i ciociari la Roma ha sempre vinto. Inoltre, con l'arrivo di De Rossi, la Roma ha sempre segnato almeno due gol in campionato. Dati che spingono il pronostico dalla parte dei giallorossi. Su Cplay il segno 2 si può giocare a 1.91 mentre per GoldBet e Better la vittoria della Roma vale 1.87. Frosinone e Roma gradiscono gli esiti Goal e Over 2,5, sulla carta probabili anche in questa sfida: quota 1.65 per l'Over 2,5 e 1.60 per almeno una rete per parte.

Marcatori: Lukaku, Dybala, Soulé...

Romelu Lukaku è tornato al gol in Europa League contro il Feyenoord, una sua rete allo Stirpe vale circa 2.25 volte la posta. Da seguire la sfida nella sfida con Soulé, protagonista con 10 reti in campionato. L'undicesimo sigillo dell'argentino del Frosinone è quotato a 3.75 ma occhio all'altro grande argentino della sfida, Paulo Dybala. L'ipotesi che la Joya possa esultare in Frosinone-Roma triplica la posta.