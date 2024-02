Verona-Juve, 25ª giornata di Serie A: quote scommesse e pronostico

Battere il Verona (terz'ultimo) per venir fuori da un momento difficile. Questo l'obiettivo della Juventus, in campo sabato alle 18 al Bentegodi. L'Hellas in campionato ha vinto solo 4 partite su 24 ed è reduce dallo 0-0 in casa del Monza. Salvezza possibile per gli scaligeri, per la Juve (priva dello squalificato Bremer) sarà dunque un impegno da non sottovalutare.