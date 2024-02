Serie A, pronostico Lazio-Bologna: l'analisi del match

Il "lunch match" domenicale di Serie A va in scena allo stadio Olimpico di Roma . La Lazio di Maurizio Sarri proverà a chiudere nel migliore dei modi un tris ravvicinato di partite iniziato con la vittoria di Cagliari per 3-1 e proseguito con l'1-0 inflitto al Bayern in Champions League .

I biancocelesti dovranno vedersela con il Bologna di Thiago Motta, squadra che con il 2-0 ottenuto nel recupero della 21ª giornata contro la Fiorentina ha fatto registrare l'11ª vittoria in campionato.

Sfida equilibrata

Dati alla mano si può affermare che la Lazio difficilmente tende ad alzare bandiera bianca allo stadio Olimpico. Immobile e compagni nelle 11 gare disputate davanti al proprio pubblico hanno centrato il successo in 6 occasioni riuscendo poi a conquistare altri 3 punti nelle restanti 5 partite interne.

Soltanto un successo per il Bologna in trasferta, statistica che fa pendere senza dubbio i favori del pronostico dalla parte dei biancocelesti. Al triplice fischio dell'arbitro il segno 1 moltiplica la posta per 2.30 mentre il "2" è in lavagna a circa 3.25.

I felsinei però fuori casa hanno centrato per ben 8 volte su 11 l'esito Goal. L'opzione che prevede entrambe le squadre a segno al novantesimo è offerta su Cplay a 2.05 mentre su Snai e Goldbet raddoppia una qualsiasi puntata.