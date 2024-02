Premier League, quote e pronostico di Luton-Manchester United

Seconda trasferta consecutiva per un Manchester United che ha sempre conquistato l'intera posta in palio nelle precedenti tre partite di Premier League . I " Red Devils ", reduci dal successo per 2-1 sul campo dell' Aston Villa , dovrebbero riuscire a ripetersi nella tana di un Luton che nelle prime 12 gare casalinghe ha fatto registrare 3 vittorie, 2 pareggi e ben 7 sconfitte.

Pioggia di reti al Kenilworth Road

La sfida in programma al "Kenilworth Road" dovrebbe regalare gol e spettacolo, il Luton in casa con 18 reti all'attivo e 20 al passivo ha centrato l'Over 2,5 in ben 8 occasioni mentre il Manchester United in campionato non propone l'Under 2,5 da 6 giornate consecutive. L'esito che prevede almeno tre reti al triplice fischio dell'arbitro è proposto su Cplay a 1.50 mentre su Goldbet e Better paga 1.47.

La scorsa settimana i "Red Devils" hanno centrato la prima "Somma Gol 3" in trasferta, un'opzione di scommessa che con il Luton in campo manca da 7 giornate di fila. Esattamente tre gol al novantesimo si giocano a 3.95.