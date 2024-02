Pronostico Brindisi-Foggia, al Fanuzzi derby per la salvezza

L'ultimo successo del Foggia in campionato risaliva al 23 dicembre: 2-1 al Monterosi . La squadra di Cudini ha spezzato il digiuno battendo 3-2 il Monopoli a metà settimana. Un'iniezione di fiducia importante per i Satanelli , ora attesi dal derby in casa del Brindisi .

Statistiche e pronostico del derby

Solo 17 punti in 26 partite per il Brindisi, frutto di 4 vittorie (l'ultima risale al 10 dicembre), 5 pareggi e ben 17 sconfitte. L'ultima prestazione però dà morale agli uomini allenati da Giorgio Roselli, capaci di strappare lo 0-0 al Menti contro la Juve Stabia capolista del girone C.

Il Foggia ha perso le ultime 5 trasferte e in generale sono 8 i ko esterni, a fronte dell'unico successo ottenuto a Catania a fine settembre. Non è dunque un 2 "scontato" anche se per le quote è il segno più probabile: quota 2.20 su Cplay e GoldBet, 2.15 invece su Eurobet.

All'andata vinse 2-0 il Foggia, un altro esito Under 2,5 oscilla tra quota 1.50 e 1.60.