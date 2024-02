Premier League, quote e pronostico di Manchester City-Brentford

Manchester City e Brentford a confronto nel recupero della 18ª giornata di Premier League . Obiettivo dichiarato per i ragazzi allenati da Guardiola , battere le " Api " per portarsi a -1 dal Liverpool capolista.

I "Citizens" non hanno mai perso nelle prime 12 gare di campionato disputate all'Etihad Stadium. Haaland e compagni in casa con 30 gol fatti (2,5 reti di media realizzate a partita) e 11 subiti hanno fatto registrare 8 vittorie e 4 pareggi.

Il Brentford si trova a +6 sulla zona retrocessione ed in trasferta ha raccolto soltanto 10 punti in 11 match (3 successi, 1 pareggio e 7 sconfitte).

All'Etihad Stadium non si passa



L'ultimo precedente tra le due squadre andato in scena il 5 febbraio scorso è terminato 3-1 per l'undici di Manchester. In questo incontro la vittoria del City è in lavagna a circa 1.20 mentre la doppia chance X2 è offerta mediamente a 4.45. L'Over 2,5 su Cplay si gioca a 1.38 mentre su Goldbet e Better vale 1.37.

Curiosità: la compagine allenata da Guardiola nelle ultime 7 gare interne di campionato ha sempre regalato il Multigol Casa 1-3, la "combo" che lega questo esito di scommessa al Multigol Ospite 0-1 moltiplica la posta per 1.65.