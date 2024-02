Pronostico Roma-Feyenoord, in palio gli ottavi di Europa League

Roma-Feyenoord, ecco cosa giocare

Il Feyenoord non perde un match ufficiale dal 13 dicembre quando fu sconfitto 2-1 dal Celtic nella fase a gironi di Champions League. La curiosità statistica fa riferimento ai sette Under 2,5 centrati nelle ultime sette partite giocate tra campionato e coppe: fatto a dir poco insolito per una squadra olandese.

La Roma viene da bel 3-0 al Frosinone in cui i giallorossi hanno confermato di aver trovato una buona continuità realizzativa. All'Olimpico, con De Rossi in panchina, i capitolini hanno sempre segnato almeno due gol. Un trend che sarebbe importante confermare in un match da vincere per approdare agli ottavi di Europa League.

Per le quote i giallorossi sono favoriti per la vittoria al 90', su Cplay il segno 1 vale 2.12. Da tenere d'occhio la combo 1X più Over 1,5 a 1.70 come pure l'Over 1,5 Casa in lavagna a 2.03.