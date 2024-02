Snaifun e MathandSport insieme per svelare il lato invisibile del calcio

MILANO - Raccontare la matematica dello sport per capire che cosa si nasconde dietro ad una grande prestazione e, nei limiti del possibile, immaginarne l’esito. È questo l’obiettivo della partnership che unisce Snaifun - l’app di Snaitech che premia la cultura sportiva con news, quiz e pronostici - e House of calcio, il canale di informazione sportiva data-driven prodotto da MathandSport, spin-off del Politecnico di Milano specializzata nella creazione di modelli matematici nello sport. Una partnership che si fonda sulla passione e l’interesse per i dati, le statistiche e l’intelligenza artificiale, non come freddo strumento analitico di un match, ma come mezzo per vivere un’esperienza ancora più immersiva. Immaginare l’esito di un match, la sua trama, i suoi colpi di scena è ciò che più coinvolge tifosi e appassionati. Con i dati di House of Calcio e le curiosità di Snaifun gli spettatori hanno ancora più elementi per “scendere in campo”, e vivere l’incontro da protagonisti attraverso previsioni e pronostici. Dal 20 febbraio fino alla chiusura della stagione calcistica di serie A, Snaifun sarà presente nel palinsesto di House of Calcio in streaming live su Twitch e YouTube con due appuntamenti: Metagoats e Tipzone dal lunedì al venerdì rispettivamente alle 19 e alle 20. È possibile, inoltre, trovare news e giochi data-driven con accesso a premi esclusivi sul sito houseofcalcio.it.