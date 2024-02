Champions League, statistiche e pronostico di Napoli-Barcellona

Ritorna la Champions League al " Maradona " dopo un secondo posto nettamente meritato nella fase a gironi del torneo. Partita senza dubbio non semplice per il Napoli che dopo aver pareggiato in campionato contro il Genoa (1-1) si ritrova ad affrontare il Barcellona di Xavi .

Il ruolino di marcia interno della compagine partenopea parla chiaro: Kvaratskhelia e compagni nelle precedenti 13 gare ufficiali disputate davanti al proprio pubblico non sono mai riusciti a segnare più di due gol.

Numeri decisamente migliori per quanto riguarda il Barcellona in trasferta, 6 vittorie nelle ultime 10 partite esterne (coppe comprese) mentre se si focalizza l'attenzione soltanto sui match disputati in Liga allora si può notare che il club blaugrana non ha ancora mai alzato bandiera bianca: 7 successi e 5 pareggi.

Show al "Maradona"

Per le quote la sfida in programma al "Maradona" si preannuncia molto equilibrata, il segno 1 è in lavagna a circa 2.65 mentre il "2" è proposto mediamente a 2.60. Il Goal al triplice fischio dell'arbitro è proposto su Cplay a 1.58, su Snai a 1.55 e su Goldbet a 1.53. Volendo alzare il coefficiente di difficoltà si può anche provare la "combo" Multigol Casa 1-2+Multigol Ospite 1-3 che raddoppia una qualsiasi puntata.