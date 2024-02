Premier League, il pronostico di Liverpool-Luton

Combo "1+Salah marcatore": quanto vale per i bookie

Il Luton viene da due sconfitte casalinghe contro Sheffield (1-3) e Manchester United (1-2), in precedenza aveva pareggiato 4-4 col Newcastle e battuto 4-0 il Brighton di De Zerbi. Insomma, i gol li prende ma li segna anche. Il Liverpool nelle ultime sette giornate ha vinto sei volte, perdendo 3-1 in casa dell'Arsenal. Contro il Brentford è tornato Salah e si è subito fatto sentire: assist e gol per l'egiziano nel 4-1 finale.

In questo incontro si può pensare ad una combo formata dal segno 1 più Salah marcatore. Un'opzione che rende mediamente 1.70 volte la posta. Il "semplice" segno 1 si trova a 1.19 sulla lavagna Cplay, a 1.17 invece su Better e Planetwin.

Da segnalare che nelle ultime 12 giornate il Liverpool ha fatto registrare l’1 primo tempo in una sola occasione. Reds in vantaggio al riposo? Un’eventualità da 1.55 volte la posta.