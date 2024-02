Pronostico Bologna-Verona, le quote e le statistiche del match

Riflettori puntati sull'anticipo della 26ª giornata di Serie A . Il Bologna , autentica rivelazione di questo campionato, dopo aver battuto la Lazio all' Olimpico per 2-1 si appresta a ricevere il Verona . La squadra allenata da Thiago Motta nelle prime 12 gare interne del torneo ha fatto registrare dei numeri da urlo, i felsinei con la bellezza di 24 gol segnati hanno centrato il successo al Dall'Ara in 10 occasioni su 13.

Prima o poi...

Le quote pendono tutte dalla parte della compagine rossoblù, il segno 1 è in lavagna mediamente a 1.55 mentre il successo dell'Hellas moltiplica una qualsiasi puntata per 6.25. Da segnalare che il Verona nelle precedenti 14 giornate di campionato non ha mai perso con più di un gol di scarto. L'1 handicap in controtendenza è proposto su Cplay a 2.57 mentre su Goldbet e Better paga 2.60.

Il Bologna davanti al proprio pubblico ha regalato il Multigol 2-4 in ben 9 incontri, la possibilità che questo incontro termini con un numero di reti compreso tra 2 e 4 è offerta a 1.54.