Var e quote: ecco la speciale tripla per il weekend

Quella che sta per iniziare è una giornata che sarà molto importante per delineare le gerarchie delle zone europee visto che – per il primo posto – l’Inter ha alzato la voce. Terzo atto di Milan–Atalanta dopo le due vittorie della Dea: l’andata al Gewiss e i quarti di Coppa Italia a San Siro si sono concluse con il Milan sconfitto e quindi – a maggior ragione dopo la batosta di Monza – si pensa possano essere motivati a sufficienza per cercare il riscatto.