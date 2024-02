Pronostico Sassuolo-Empoli, sfida salvezza al Mapei Stadium

Combo Multigol Casa e Ospite da 2.03 volte la posta

Per le quote è il Sassuolo ad avere le maggiori chances di vittoria, a dispetto del periodo complicato. Su Cplay l'1 si gioca a 2.18, segno X a 3.35 e il 2 toscano a 3.30. Su Better l'1 è quotato a 2.15, pareggio e segno 2 sono entrambi offerti a a 3.30. Per Bwin è ancora più probabile la vittoria degli emiliani, in lavagna a 2.10. La X sale a 3.50, il 2 è pagato 3.30.

Il Sassuolo ha segnato un gol esatto in cinque delle ultime sei gare interne, l'Empoli sta attraversando un buon momento e può segnare una o due reti contro i neroverdi. Interessante la combo formata dal Multigol Casa 1-3 e dal Multigol Ospite 1-2. Una giocata da 2.03 volte la posta.