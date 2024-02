Serie A, quote e pronostico di Salernitana-Monza

Campani in completa difficoltà, solo un pareggio nelle ultime 7 gare di campionato e ben 27 gol al passivo nelle prime 13 sfide disputate in casa.

Porte violate al novantesimo

La Salernitana ha bisogno però di far punti per non rischiare di allontanarsi ancor di più dalla zona salvezza. Per le quote il match si preannuncia molto equilibrato, il segno 1 è in lavagna a circa 2.95 mentre il "2" al triplice fischio dell'arbitro moltiplica una qualsiasi puntata per 2.50.

Goal o No Goal? L'opzione che prevede entrambe le compagini a segno è proposta su Cplay a 1.78 mentre su Goldbet e Better paga 1.72.