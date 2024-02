Arsenal-Newcastle: quote, statistiche e pronostico

Arsenal-Newcastle è il big match della 26ª giornata di Premier League . I Gunners , reduci da cinque vittorie di fila, stanno spingendo al massimo per tenere il passo di Liverpool e Manchester City . Rendimento altalenante per i Magpies (11 vittorie, 4 pareggi e 10 sconfitte), certamente al di sotto rispetto alla scorsa stagione quando chiusero al quarto posto . Quarto posto attualmente occupato dall' Aston Villa , avanti di 12 lunghezze rispetto al Newcastle .

Passato contro presente: si torna all'Over 2,5 per i bookie

Dai precedenti emergono dei dati curiosi e per certi versi insoliti. Negli ultimi 11 incontri tra Arsenal e Newcastle è sempre uscito il No Goal e l'Under 2,5 si è visto ben 9 volte. Il presente però dice altro. L'Arsenal ha in scia 6 Over 2,5 di fila, il Newcastle rincara la dose con 7 Goal+Over 3,5 consecutivi.

Per i bookmaker è probabile un match con almeno tre reti totali: quota 1.43 per Cplay, 1.42 per Snai e 1.40 per William Hill. Volendo alzare il tiro, l'Over 3,5 (centrato dall'Arsenal in quattro delle ultime cinque giornate) si gioca mediamente a 2.07.