Juventus-Frosinone, pronostico e quote del match

La Juventus di Massimiliano Allegri torna a giocare in casa dopo il 2-2 ottenuto al " Bentegodi " di Verona . La sfida contro il Frosinone rappresenta un esame molto importante per i bianconeri che si ritrovano costretti a vincere dopo aver conquistato soltanto 2 punti nelle precedenti 4 giornate del torneo.

Bianconeri favoriti al 90'

Le quote del "lunch match" domenicale pendono tutte dalla parte di una "Vecchia Signora" che ha collezionato ben 27 punti nelle precedenti 12 gare interne di campionato (8 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta). Il segno 1 su Cplay è offerto a 1.32 mentre su Better e Goldbet vale solamente 1.30.

I bianconeri in casa per quanto riguarda il computo dei gol fatti e subiti viaggiano a una media di 1,41 reti realizzate a partita e con solamente 6 gol al passivo vantano la miglior difesa interna del torneo. Il Frosinone in trasferta non ha ancora mai vinto, 3 pareggi e ben 9 sconfitte nelle prime 12 sfide esterne. Da provare la "combo" 1+Multigol 1-4 al termine del secondo tempo.