Serie A, pronostico Milan-Atalanta: quote e statistiche del match

Allo stadio " Meazza " scendono in campo il Milan di Pioli e l' Atalanta di Gasperini . Sulla carta la sfida promette gol e spettacolo, il " Diavolo " nelle precedenti 10 giornate di campionato è riuscito a realizzare 23 reti mentre la " Dea " si è spinta anche oltre riuscendo a mettere a segno ben 26 gol. In queste 10 gare entrambe le compagini hanno fatto registrare ben 9 risultati utili: 7 vittorie e 2 pareggi per i rossoneri , 8 successi e 1 pareggio invece per i nerazzurri .

Show al "Meazza

Per le quote la partita si preannuncia molto equilibrata, il segno 1 al novantesimo si gioca mediamente a 2.35 mentre il "2" paga circa 2.80. Con l'Atalanta in campo la "X" (sia al 45' che al 90') "ritarda" da ben 5 incontri consecutivi, una "Dea" in gran forma è riuscita a chiudere in vantaggio sia la prima che la seconda frazione di gara delle precedenti 5 partite del torneo. Cambio di tendenza? La "X" all'intervallo è un'opzione di scommessa proposta su Cplay a 2.23 mentre su Goldbet e Better vale 2.25. Il pareggio al triplice fischio dell'arbitro si gioca invece a 3.50. Può starci il Goal in lavagna a 1.57.