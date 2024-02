Pronostico Girona-Rayo, i precedenti suggeriscono...

Un solo punto nelle ultime tre giornate ma nessuno parli di crisi. Il Girona ha pareggiato contro la Real Sociedad (0-0), perso male contro l'irresistibile Real Madrid (0-4) e si è arreso all' Athletic Bilbao (2-3) la scorsa settimana giocando comunque una gran partita. L'undici di Michel vuole tornare al successo a spese del Rayo , che in Liga ha vinto solo 5 partite su 25, appena 2 nelle ultime 20 giornate.

Quanti gol segna il Girona? Occhio all'esito del primo tempo

Insomma, il segno di riferimento in questa sfida non può che essere l'1: quota 1.64 su Cplay, 1.63 su Better e 1.62 su Bet365. Del resto il Girona in stagione ha già battuto due volte il Rayo, all'andata in campionato (2-1 in trasferta) e negli ottavi di Copa del Rey, con pratica chiusa già nei primi 26' (3-1 poi lo score finale).

Visto il super attacco dei catalani (30 gol in 12 partite casalinghe) è ipotizzabile l'esito Over 1,5 Casa: quota 1.62 per il Girona a segno almeno due volte. Occhio infine alla statistica messa sul piatto dagli ospiti: solo 3 dei 25 match giocati dal Rayo hanno visto la squadra di casa andare in vantaggio all'intervallo.

Nell'occasione sembra giustificata la giocata "1 primo tempo", in grado di moltiplicare una qualsiasi puntata per 2.20. Una quota davvero interessante.