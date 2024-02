Pronostico West Ham-Brentford, posticipo di Premier tra squadre in crisi

Nel Monday night di Premier League si sfidano West Ham e Brentford , due squadre in crisi di risultati. Peggio gli ospiti, con 25 punti in altrettante giornate: 3 vittorie e 11 sconfitte lo score degli ultimi 14 turni. Gli Hammers nel girone di ritorno non hanno ancora vinto (3 pareggi seguiti da tre ko) e vogliono tornare a festeggiare davanti al loro pubblico per non rovinare quanto di buono fatto vedere nella prima metà di campionato.

Statistiche e pronostico

Le statistiche generali delle due squadre certificano un feeling comune con gli esiti Goal e Over 2,5. Se invece ci si focalizza sul rendimento casa/fuori si riscontra, sponda West Ham, un perfetto equilibrio tra Under/Over e Goal/No Goal: ciascuna delle 4 classi di esito fa registrare 6 uscite. Discorso simile per il Brentford versione trasferta: 6 Under e 6 Over, 5 Goal e 7 No Goal.

Altro elemento in comune: 8 uscite del Multigol 2-4 in 12 gare interne per il West Ham, 8 apparizioni dello stesso esito nelle 12 trasferte giocate dal Brentford. Puntando su questa opzione in West Ham-Brentford la quota è di circa 1.50 mentre l'offerta sale a 2.02 optando per il Multigol 2-3 (due o tre reti in partita).

In un match che si preannuncia (anche per le quote) equilibrato è da valutare l'esito Multi chance X primo tempo o X finale: a 1.76 su Cplay, a 1.70 su Snai e a 1.68 su Eurobet. Il Brentford non pareggia da ben 18 giornate di fila, praticamente un intero girone!