Pronostici Serie B, l'analisi e le quote di Sampdoria-Cremonese

Il programma della 27ª giornata di Serie B mette a confronto la Sampdoria e la Cremonese . La compagine blucerchiata , reduce dal successo per 2-1 ottenuto sul campo del Cosenza , non vince a " Marassi " da 5 partite consecutive (3 pareggi e 2 sconfitte). L' undici grigiorosso invece naviga a gonfie vele, sono ben 15 i punti conquistati nelle precedenti 7 gare di campionato, un "bottino" derivante dalle 4 vittorie fatte registrare contro Cosenza , Spezia , Brescia e Lecco (tutte per 1-0) e dai successivi tre pareggi centrati contro Reggiana (1-1), Ascoli (0-0) e Palermo (2-2).

Partita equilibrata

Per le quote la sfida si preannuncia equilibrata. Il segno 1 al triplice fischio paga circa 3.10 mentre il "2" è in lavagna mediamente a 2.35. La Cremonese nelle precedenti 3 trasferte del torneo ha sempre regalato l'Under 1,5, il Multigol 2-4 in controtendenza è offerto su Snai a 1.50, su Eurobet a 1.52 e su Cplay a 1.51.