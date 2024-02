FA Cup, quote e pronostico di Luton-Manchester City

In Inghilterra i riflettori sono tutti puntati sugli ottavi di finale di FA Cup. Tra le varie sfide in programma spicca quella tra il Luton e il Manchester City. Gli "Hatters" giungono all'appuntamento dopo aver eliminato l'Everton per 2-1 mentre i "Citizens" nel turno precedente hanno liquidato la pratica Tottenham per 1-0.