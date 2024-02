Pisa-Modena, quote scommesse e pronostico

Dopo le sconfitte subìte da Parma e Venezia nei minuti di recupero, il Pisa di Aquilani cerca riscatto contro il Modena, reduce da quattro pareggi consecutivi. Due di questi sono arrivati per 2-2 contro Sampdoria e Venezia.

Cosa giocare in Pisa-Modena

Le due squadre sono separate da cinque punti in classifica, 35 il Modena contro i 30 dei toscani che vogliono allontanarsi dalla zona rossa e allo stesso tempo provare a riportarsi in orbita playoff.

Nelle gare interne del Pisa si registra una costante: eccezion fatta per lo 0-0 contro la Cremonese, i neroazzurri hanno sempre messo a segno uno o due gol. Inoltre, con Pisa e Modena in campo il risultato esatto 1-0 si è visto una sola volta per parte.

Cosa giocare in Pisa-Modena partendo da queste indicazioni? Optando per il Multigol Casa 1-2 la quota è di 1.54 mentre per la combo 1X più Multigol 1-4 il moltiplicatore è di 1.60.