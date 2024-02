Serie A, pronostico Inter-Atalanta: l'analisi del match

Recupero della 21ª giornata di Serie A, al "Meazza" va in scena il confronto tra l'Inter e l'Atalanta. Occasione ghiotta per la squadra di Simone Inzaghi che con un successo contro i bergamaschi volerebbe a +12 sulla Juventus seconda della classe. I nerazzurri nelle prime 12 gare disputate al "Meazza" hanno fatto registrare la bellezza di 10 vittorie, 1 pareggio e 1 sola sconfitta mentre la "Dea", uscita sempre imbattuta dagli ultimi 8 incontri di campionato, in trasferta vanta 4 successi, 3 pareggi e 5 sconfitte.