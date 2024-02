Copa del Rey, quote e pronostico di Athletic Bilbao-Atletico Madrid

Non è stato un turno di campionato memorabile per Athletic Bilbao e Atletico Madrid. I baschi hanno perso 3-1 in casa del Betis mentre la squadra di Simeone ha pareggiato 2-2 sul campo del fanalino di coda Almeria. Ma non c'è tempo per i rimpianti: stasera è in programma la semifinale di ritorno di Copa del Rey, al San Mames si riparte dall'1-0 per l'Athletic firmato Berenguer.

Il San Mames è un fortino ma l'Atletico deve provarci

Nessuno in stagione era riuscito a vincere in casa dell'Atletico Madrid, si può quindi parlare di impresa dei baschi che già in campionato (al San Mames) avevano battuto con un netto 2-0 Morata e compagni. L'undici basco sta diventando una vera bestia nera per Simeone, chiamato a vincere nel caldo stadio dell'Athletic per non dire addio al sogno finale. La missione però non sarà semplice, anzi: nel loro fortino i baschi hanno perso solo a inizio stagione, contro il Real Madrid. Poi, si sono salvati davvero in pochi dalla sconfitta e oltretutto nelle ultime cinque partite interne l'Athletic ha sempre segnato almeno due reti (chiedere a Girona e Barcellona).

Non ci si può sorprendere quindi se i bookmaker credono più in un'altra vittoria dell'Athletic (quota 2.40) che in un blitz madrileno, offerto a 2.90.

Visto il potenziale offensivo delle due squadre si può ipotizzare un match da Goal: a 1.88 su Cplay, 1.80 invece su Better e Goldbet.