Coppa di Turchia, Galatasaray-Karagumruk: il pronostico del match

Il programma dei quarti di finale di Coppa di Turchia mette a confronto il Galatasaray e il Karagumruk . La squadra allenata da Okan Buruk nel turno precedente ha eliminato il Bandirmaspor per 4-2 mentre l'undici rossonero giunge al " Rams Park " dopo aver battuto il Samsunspor per 2-1.

Giallorossi favoriti

Il ruolino di marcia interno del Galatasaray parla in maniera molto chiara. I giallorossi hanno sempre vinto nelle ultime 11 partite ufficiali disputate davanti al proprio pubblico. Mertens e compagni riusciranno a centrare il 12° successo consecutivo? Il segno 1 su Cplay moltiplica la posta per 1.33 mentre su Snai e Better paga rispettivamente 1.32 e 1.28. Per alzare il coefficiente di difficoltà si può provare la "combo" che lega la vittoria del Galatasaray al Multigol 2-5.