Mondiale piloti e GP del Bahrain, in quota è sfida Verstappen-Leclerc

Il primo Gran Premio della nuova stagione di Formula 1 si corre in Bahrain , a Manama. C'è grande attesa per vedere se il gap tra la Red Bull e le altre scuderie è stato colmato oppure se Max Verstappen sarà ancora il dominatore assoluto della scena. I bookie sono scatenati, puntate aperte sul Vincente Gran Premio del Bahrain (che si corre sabato) ma è da tenere d'occhio anche la scommessa antepost " Vincente mondiale piloti ". Ecco le valutazioni dei bookmaker.

Mondiale piloti, Verstappen senza rivali per i bookie

Secondo gli operatori il quarto titolo Mondiale di Verstappen non è in discussione: il trionfo di Max non supera quota 1.20. Quote di conseguenza molto più elevate per tutti gli altri piloti, con Leclerc presentato dai bookie come il principale antagonista di Verstappen. Il trionfo del monegasco renderebbe circa 10 volte la posta.

Terza alternativa secondo gli allibratori è Lando Norris della McLaren, scuderia protagonista di un finale di 2023 in crescendo. I bookie più "ottimisti" bancano a 13 il suo trionfo ma si può arrivare anche a quota 16 per il britannico.

Occhi puntati anche su Hamilton, che come noto il prossimo anno farà parte del team Ferrari. Si presenterà a Maranello con il titolo iridato in tasca? Scenario suggestivo ma sulla carta poco probabile: vale tra le 15 e le 20 volte la posta. Meno accreditato l'altro ferrarista, Carlos Sainz, che si gioca campione del mondo a 25.

GP del Bahrain, favoriti e outsider

Lo scorso anno Max Verstappen dominò in Bahrain dall'inizio alla fine e non può che essere lui il grande favorito nella gara di sabato: il "bis" dell'olandese vale circa 1.30. In quota il primo rivale di Max è il ferrarista Leclerc, che in Bahrain trionfò due anni fa. Puntando sul monegasco vincente nel primo GP del 2024 si può moltiplicare la posta mediamente per 8 volte.

Gli altri? Il trionfo in gara di Sergio Perez è offerto a 12, Lewis Hamilton si gioca a 16 mentre Sainz sale a 19.

Qualifiche GP Bahrain, Verstappen favorito ma...

Per il trionfo in gara i bookie vedono dunque favoritissimo Verstappen ma in qualifica, quote alla mano, il divario tra Max e la concorrenza è meno abissale. Concorrenza rappresentata principalmente da Leclerc, ancora lui.

Del resto il ferrarista lo scorso anno ha portato a casa ben cinque pole position e paga 3 l'ipotesi che in Bahrain possa scattare davanti a tutti. Verstappen compreso, che in questa scommessa (Vincente qualifica) è proposto a 1.55. Puntando su Sainz primo nella qualifica del venerdì la posta si alza a 7.50.