Pronostico Friburgo-Bayern, il match degli euro-avversari della Lazio

Il Bayern Monaco anticipa a venerdì sera il suo match di Bundesliga in vista del ritorno degli ottavi di Champions contro la Lazio di Sarri. I bavaresi sono a meno 8 dal Leverkusen capolista e non possono perdere altro terreno.

Per i bookie Bayern favorito ma...

Nell'ultimo turno la squadra di Tuchel ha battuto 2-1 il Lipsia con grande sofferenza, merito di Kane (doppietta) che ha segnato il gol vittoria al 91'. Il Bayern si è dunque rialzato dopo tre ko esterni di fila (Leverkusen, Bochum e Lazio) ma le perplessità restano.

Di contro c'è un Friburgo scivolato al nono posto in classifica dopo aver ottenuto un solo punto nelle ultime cinque giornate. Grifo e compagni possono comunque rappresentare un'insidia per il Bayern attuale. Da segnalare la presenza della combo Goal+Over 3,5 nelle ultime quattro partite casalinghe del Friburgo (Europa League compresa).

Per i bookmaker spettacolo protagonista anche in Friburgo-Bayern. Over 2,5 e Goal pagano rispettivamente 1.60 e 1.50, si può anche pensare ad una combo formata da questi due esiti.

Con riferimento all'1X2 finale il pronostico sorride ai bavaresi, una cui vittoria compare a quota 1.48 sulla lavagna Cplay, a 1.47 su William Hill e a 1.46 su Planetwin.