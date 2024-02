Pronostici Ligue 1, quote e statistiche di Monaco-Psg

La 24ª giornata del massimo campionato francese si apre con un anticipo di lusso. Allo stadio "Louis II" è in programma il confronto tra il Monaco e il Psg. La squadra allenata dal tecnico austriaco Adi Hutter è reduce dal “3-2” ottenuto in trasferta contro il Lens mentre l’undici di Luis Enrique la scorsa settimana non è andato oltre l’1-1 in casa contro il Rennes.