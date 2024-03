Pronostico Celta-Almeria: importante crocevia salvezza per Benitez

Il Celta segna almeno due gol? Quanto paga l'Over 1,5 Casa

Campionato difficile per il Celta che però di recente ha almeno iniziato a far funzionare l'attacco: Iago Aspas e compagni hanno segnato almeno due gol in tre delle ultime quattro giornate di campionato.

L'Almeria ci sta mettendo l'orgoglio e non sta facendo regali a nessuno. Chiedere per informazioni ad Athletic Bilbao e Atletico Madrid, fermati sul pareggio, e anche al Real Madrid che ha ribaltato il fanalino di coda della Liga al termine di un match dalle infinite polemiche. Certo, i gol al passivo sono 54 (peggior difesa del campionato) e il tentativo disperato di centrare la prima vittoria potrebbe far sì che questo numero sia destinato a crescere nelle prossime giornate.

Per le quote il Celta è decisamente favorito in questo incontro: il segno 1 vale 1.83 per il bookmaker Cplay, su Bwin l'offerta scende a 1.80 e su William Hill a 1.75. mentre la prima gioia dell'Almeria paga oltre 4 volte la posta.

Da segnalare che con il Celta in campo non si sono ancora visti i seguenti risultati: 2-0, 3-0 e 3-1. La giocata Over 1,5 Casa è in lavagna a 1.87.