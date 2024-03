Quote a confronto: l’analisi dei Bookie sui big match in Serie A, Liga e Liga Portoghese

Un fine settimana ricco di big match in tutta Europa: la Serie A apre subito forte con un Lazio – Milan all’Olimpico, da non perdere, così come la Ligue 1 che vede il PSG ospite del Monaco al Louis II. Sabato si prosegue con un Torino – Fiorentina ad alta quota ma è domenica il giorno in cui bisogna rimanere letteralmente incollati sul divano: al Maradona, la Juve vorrebbe spegnere l’entusiasmo ritrovato del Napoli in una partita che si preannuncia difficile per entrambe e probabilmente molto fisica. In Portogallo, invece, il Porto vuole sfruttare il fattore casa per rientrare nella lotta scudetto grazie al match contro il Benfica capolista mentre in Spagna è sfida al vertice al San Mames dove l’Athletic Bilbao, reduce dalla vittoria netta in semifinale di Coppa del Re, ospita il Barcellona a caccia del secondo posto del Girona.