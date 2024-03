Serie A, le quote e il pronostico di Napoli-Juventus

Il Napoli di Francesco Calzona dopo aver segnato la bellezza di 6 reti sul campo del Sassuolo va a caccia di conferme contro un avversario del calibro della Juventus . I partenopei non perdono al " Maradona " da 5 gare consecutive (3 vittorie e 2 pareggi) e complessivamente in questa stagione hanno fatto registrare per 5 volte il successo, 3 il pareggio e 4 la sconfitta. Victor Osimhen e compagni in casa vantano 17 reti all'attivo e 16 al passivo.

La compagine bianconera la scorsa settimana grazie a un gol di Rugani è riuscita a battere il Frosinone nel recupero del secondo tempo (3-2). Un risultato che ha permersso alla "Vecchia Signora" di tornare a vincere dopo 4 turni di stop, nel dettaglio la Juventus ha prima pareggiato per 1-1 contro l'Empoli e poi dopo non aver raccolto punti contro Inter (1-0) e Udinese (1-0) è tornata a regalare il segno X con il Verona (2-2).

Entrambe a segno

Le quote di questo incontro pendono dalla parte del Napoli. Il segno 1 è in lavagna mediamente a 2.45 mentre il "2" si gioca a circa 3.15. La Juventus ha sempre subito 1 o 2 gol nelle precedenti 5 giornate del torneo, la possibilità che l'undici partenopeo riesca a mettere a segno 1 o 2 reti è proposta a 1.55 mentre l'intrigante Over 1,5 Casa su Cplay paga 2.52 mentre su Goldbet e Better vale 2.50. Non si può escludere il Goal al termine del secondo tempo.