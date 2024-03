Pronostici Serie B, Como-Venezia: le quote del match

In Serie B i riflettori sono tutti puntati sullo stadio " Giuseppe Sinigaglia " per la sfida tra il Como e il Venezia . Entrambe le squadre sono posizionate nella parte alta della classifica , i padroni di casa vantano 49 punti in 27 gare (14 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte) mentre gli ospiti con un successo in più e un pareggio in meno sono poszionati due punti sopra i lombardi.

La partita si preannuncia molto equilibrata, il segno 1 paga mediamente 2.35 mentre il "2" si gioca a circa 3.15. Da segnalare che con il Venezia impegnato in trasferta non è mai uscita la "Somma Gol 2" al novantesimo, un esito di scomessa che su Cplay moltiplica la posta per 3.35 mentre su Goldbet e Better è proposta a 3.45. Per chi pensa che il match in programma al "Giuseppe Sinigaglia" possa terminare con un numero di reti compreso tra 2 e 4 c'è il Multigol 2-4 offerto a 1.53.