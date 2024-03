Pronostico Juve Stabia-Casertana, Vespe contro Falchetti

Il posticipo della 29ª giornata del girone C di Serie C si gioca al Romeo Menti di Castellammare di Stabia. La squadra di casa, prima in classifica , ospita la Casertana che è sesta e quindi nel cuore della zona playoff .

Statistiche e pronostico

Gli ospiti sono reduci dal sofferto successo per 2-1 sul Brindisi (ultimo) in cui si è rivisto lo stesso film di Casertana-Monterosi (4-3). Il subentrato Rovaglia, subentrato in entrambi i match, ha segnato il gol vittoria nei minuti di recupero facendo impazzire di gioia i supporters dei “Falchetti”. Per la squadra di Cangelosi ora l’asticella si alza perchè di fronte c’è una squadra che ha il “clean sheet facile”.

Sono ben 18 le partite chiuse dalle Vespe senza reti al passivo e come se non bastasse al Menti (dove la Juve Stabia vanta 9 vittorie e 5 pareggi) la corazzata di Pagliuca ha incassato soltanto 2 reti, entrambe dal Monterosi.

La Casertana ha alle spalle 3 partite caratterizzate dalla combo Goal+Over 2,5, esiti che poco vanno d’accordo con le statistiche della Juve Stabia. Da segnalare che con i Falchetti in campo (sia in casa che fuori quindi) il risultato esatto 2-0 non si è ancora mai visto. Merita considerazione l’opzione Multigol 2-3 (due o tre reti in partita) a quota 1.95 su Cplay, Eurobet e Snai.