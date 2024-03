Chi vincerà la Champions secondo l'algoritmo: il risultato è a sorpresa

Settimana di verdetti per quanto riguarda la Champions League : al via il ritorno degli ottavi di finale. Un'altra importante scrematura che restringerà ulteriormente il cerchio delle candidate alla vittoria finale. A proposito, chi alzerà l'ambito trofeo? Tralasciando per il momento il discorso relativo alle quote, diamo un'occhiata alla graduatoria stilata dall'algoritmo.

Champions, ecco chi vince per l'algoritmo

La classifica ordina le squadre in base a molteplici parametri, che danno luogo a dei punteggi attribuiti a ciascuna delle sedici formazioni rimaste in lizza. Il risultato per certi versi è sorprendente.

Perché? Sul terzo gradino del podio, secondo l'algoritmo, alle spalle di Manchester City (campione in carica) e Real Madrid c'è l'Inter di Simone Inzaghi. La finale conquistata lo scorso anno dai nerazzurri ha il suo peso in questa valutazione e l'avere in tasca mezzo Scudetto può agevolare Lautaro e compagni nel tentativo di conquistare la coppa dalle grandi orecchie, sfidando i giganti d'Europa.

Se da un lato l'algoritmo ha un occhio di riguardo per una delle tre italiane rimaste in lizza, per quanto riguarda Lazio e Napoli le chances si riducono drasticamente.

Infatti, le squadre di Sarri e Calzona sono le outsider di questa graduatoria insieme ai danesi del Copenaghen. Il tutto nonostante Barcellona e Bayern facciano (ancora) meno paura dopo i risultati delle partite d'andata.

Il campo dirà se le previsioni dell'algoritmo sono corrette o meno. Intanto, la musichetta della Champions sta per tornare a suonare...