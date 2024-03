Pronostico Real Sociedad-Psg, Luis Enrique vede i quarti di Champions

Grazie al 2-0 ottenuto al Parco dei Principi il Psg ha ipotecato l'approdo ai quarti di Champions League. Ma c'è una gara di ritorno da giocare col massimo impegno in casa della Real Sociedad, squadra ostica che in casa si accende, trascinata dal pubblico di casa.

Nel primo tempo...

Nel match d'andata le due reti parigine sono arrivate nella ripresa e hanno eguagliato il totale gol delle sei partite della fase a gironi giocate dai baschi: due reti al passivo, appunto. Occhio al dato: nelle sette euro sfide disputate in Champions dalla Real Sociedad la porta dei biancoblu è sempre rimasta inviolata nei primi 45'.

E il Psg, al riposo, come si è comportato in Europa? Gli unici gol segnati prima del riposo Mbappe e compagni li hanno messi a segno contro il Milan, nelle altre cinque partite invece si sono accesi dopo l'intervallo.

Premesso che in generale segnare ai baschi non è impresa semplice, si può provare l'Over 0,5 Ospite al primo tempo. Un esito che Cplay propone a quota 2.13 contro il 2.10 di Sisal e Snai. In alternativa, occhio al generico Multigol 1-2 primo tempo in lavagna a 1.60.