Pronostici e quote di Serie C, l'analisi di Mantova-Virtus Verona

Il programma della 30ª giornata del girone A di Serie C prevede il confronto tra il Mantova e la Virtus Verona . La compagine biancorossa si trova al comando della classifica con 68 punti ed in casa con 28 reti all'attivo e 9 al passivo vanta 11 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta.

Rendimento molto altalenante invece per la Virtus Verona in trasferta, sono 19 i punti conquistati dalla squadra rossoblù frutto di 5 successi, 4 pareggi e 5 sconfitte.

Esito in controtendenza

Il Mantova dopo i due pareggi ottenuti contro il Novara e la Pro Vercelli (entrambi per 1-1) vuole tornare a vincere. Il segno 1 al termine del secondo tempo è in lavagna a circa 1.35 mentre la doppia chance X2 moltiplica la posta per 2.95. In trasferta la Virtus Verona è reduce da 5 Under 2,5 consecutivi, la possibilità che il match in programma al "Danilo Martelli" termini con almeno tre reti al triplice fischio dell'arbitro paga 1.80. Piace il risultato esatto multiplo "2-0; 2-1; 3-0; 3-1" proposto mediamente a 2.05.