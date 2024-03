Pronostico Real Madrid-Lipsia, show al Bernabeu? Cosa dicono le quote

Un gol di Brahim Diaz ha permesso ad Ancelotti di sbancare la Red Bull Arena. Per approdare ai quarti di Champions il Real Madrid deve almeno pareggiare in casa contro il Lipsia , che nelle tre trasferte di sputate ha sempre segnato almeno due reti. Chiedere per informazioni al Manchester City , che a fine novembre ha risposto (nella ripresa) con i suoi campionissimi alla doppietta di Openda che nel primo tempo aveva ammutolito l’Etihad.

Cosa giocare? Occhio alla scommessa Combo Multigol squadre

Da segnalare che da nove gare esterne a questa parte (campionato e coppe) i tedeschi fanno puntualmente registrare il Goal. Un esito proposto a quota 1.57 dal bookmaker Cplay, l'offerta di Planetwin invece è di 1.53 mentre quella di Snai si ferma a 1.50. Come dire, il Lipsia può andare a segno ma difficile che possa violare il Bernabeu, impresa che non è ancora riuscita a nessuno in stagione.

In sede di pronostico si può optare per una “Combo Multigol Squadre”. Multigol Casa 2-4+Multigol Ospite 0-2 è un’opzione da 1.62 volte la posta.