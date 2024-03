Europa League, Sporting Lisbona-Atalanta: quote e pronostico

Riflettori puntati sull’ Europa League . Il programma degli ottavi di finale mette di nuovo a confronto Sporting Lisbona e Atalanta . La Dea nel doppio confronto andato in scena nel gruppo D della fase a gironi è riuscita a fermare la compagine portoghese per 2-1 allo stadio “José Alvalade” e per 1-1 al “Gewiss Stadium”.

Partita da Goal? Cosa dicono le quote

La squadra allenata da Gasperini però questa volta si presenta all’appuntamento con lo Sporting dopo aver conquistato soltanto un punto nelle precedenti tre gare disputate in Serie A, tre sfide molto impegnative giocate contro Milan (pareggio per 1-1), Inter (partita persa per 4-0) e Bologna (ko per 2-1). L’undici di Lisbona non perde una partita ufficiale dal lontano 23 gennaio 2024, uno 0-1 subìto sul campo del Braga nella Coppa di Lega portoghese. Lo Sporting nelle successive 9 gare disputate ha fatto registrare ben 7 vittorie e 2 pareggi.

La partita promette spettacolo, il segno 1 è in lavagna a 2 mentre il blitz bergamasco è proposto mediamente a 3.60. Le occasioni da rete non dovrebbero mancare il semplice Goal è proposto a 1.65 da Cplay, a 1.60 da Snai e a 1.57 da Better. La “combo” che lega il Goal all’Over 2,5 moltiplica invece una qualsiasi puntata per 1.95.