Pronostico Milan-Slavia Praga, la quota dell'1 handicap. E Leao...

Milan vincente e Leao marcatore: le quote

Pochi dubbi sul fatto che i rossoneri abbiano le carte in regola per superare l’esame e anche in scioltezza. Dello stesso avviso anche i bookmaker che propongono il segno 1 rossonero a quota 1.45. Una vittoria del Milan con almeno due gol di scarto, come accaduto a San Siro contro il Rennes (3-0), si gioca a 2.15 su Sisal, Cplay e StarCasinò Bet.

Tra i possibili marcatori della sfida occhio a Rafa Leao. Il portoghese salterà per squalifica la sfida di campionato contro l’Empoli. Un suo gol contro i cechi paga 2.75 mentre un assist triplica la posta. L’opzione “Leao Segna o fa assist” invece è in lavagna a 1.60.