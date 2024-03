Pronostici Europa League, le quote e le statistiche di Sparta Praga-Liverpool

Operazione rimonta riuscita a pieni voti per uno Sparta Praga che nel turno precedente di Europa League è riuscito a battere complessivamente per 6-4 il Galatasaray di Okan Buruk (3-2 per i turchi il risultato al termine dei primi 90 minuti). La squadra ceca ora dovrà vedersela contro un Liverpool posizionato sul gradino più alto della classifica di Premier League ma reduce da una doppia sconfitta esterna consecutiva in questa competizione. I "Reds" nelle ultime due trasferte disputate nel gruppo E della fase a gironi hanno perso sia contro l'Union Saint-Gilloise (2-1) che contro il Tolosa (3-2).