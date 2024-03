Ligue 1, quote e pronostico di Nizza-Montpellier

In Ligue 1 l'anticipo della 25ª giornata di campionato prevede il confronto tra il Nizza e il Montpellier . Il club rossonero con soltanto due punti conquistati nelle precedenti 5 gare di campionato è scivolata al di fuori della zona Champions League . Le " Aquile " in casa hanno però tutte le carte in regola per tornare al successo. Il Nizza , considerando solo le partite di campionato, davanti al proprio pubblico ha fatto registrare ben 7 vittorie, 4 pareggi e una sola sconfitta.

Rossoneri in cerca di riscatto

Le quote prendono tutte dalla parte dei padroni di casa, il segno 1 vale mediamente 1.73 mentre il "2" si gioca a circa 4.50. Numeri alla mano si può notare che il Nizza all'Allianz Riviera vanta la seconda miglior difesa interna del torneo. Sono ben 10 gli Under 2,5 centrati dai rossoneri in casa, la "combo" 1X+Multigol 1-3 è in lavagna su Cplay, Goldbet e Better a 1.75.