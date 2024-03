Pronostico Parma-Brescia, ducali ancora imbattuti al Tardini

La 29ª giornata di Serie B si apre con l'anticipo Parma-Brescia . La squadra di Pecchia , ancora imbattuta al Tardini con 8 vittorie e 6 pareggi, ospita quella di Maran che grazie al 4-2 sul Palermo è settima in classifica e dunque in zona playoff .

Parma senza rivali ma al primo tempo...

Il Brescia è la squadra da Under 2,5 per eccellenza della cadetteria, ben 8 delle 11 partite esterne giocate dalle Rondinelle sono terminate con massimo due reti. Il Parma nelle ultime 6 giornate ha fatto registrare l'esito Goal e ben 20 volte, in 28 giornate, ha messo a referto il Multigol 2-4 (partite con minimo due, massimo quattro gol totali).

Campionato eccezionale quello dei ducali ma a ben guardare qualcosa da migliorare c'è. Nelle ultime 7 partite giocate al Tardini, Hernani e compagni non sono mai andati in vantaggio all'intervallo: 6 pareggi e un ko (0-2 al 45' col Palermo).

Per chi crede che il Parma possa vincere il primo tempo, l'1 al riposo vale 2.15 per Cplay, 2.10 per Bwin e StarCasinò Bet. Optando per una soluzione più "conservativa" come il Multigol 2-4, la quota è pari a 1.53.