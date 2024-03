Roma-Brighton, la scommessa incredibile del tifoso: 4-0 e gol di Cristante, ecco quanto ha vinto

Una notte magica all'Olimpico, e la cosa bella è che c’è chi aveva previsto tutto. In Curva Sud Giacomo ha fatto festa doppia con i suoi amici "Fedelissimi", al fischio finale di Roma-Brighton . Motivo? La sua Roma aveva dato spettacolo archiviando la qualificazione ai quarti di Europa League, la Curva Sud aveva cantato tutto il tempo, ma non solo. Lui aveva fatto una scommessa pazzesca, quasi impossibile da prendere: risultato esatto 4-0 e gol di Cristante. La quota era a 150,00: quindi con 10 euro si è portato a casa 1500 euro.

Festa doppia al triplice fischio di Roma-Brighton

Al gol di Cristante al 68’, Giacomo e i "fedelissimi” hanno capito che l’impresa epica stava per realizzarsi. E a quel punto hanno cominciato a pregare che la squadra di De Rossi si fermasse. Sarebbe stato forse l’unico caso in cui non avrebbero esultato tanto per un gol della Roma. Dita incrociate e fiato sospeso, i cinque minuti di recupero sembravano un’eternità. Poi al triplice fischio la festa è esplosa con canti e cori per la Roma, ma anche per Giacomo. Risultato perfetto e serata indimenticabile.