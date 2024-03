Oscar 2024, il miglior film? Bookie convinti, ecco chi vincerà

Con Oppenheimer candidato ad essere premiato come Miglior Film è quasi inevitabile che nella categoria Miglior Attore sia strafavorito colui che ha portato sul grande schermo, con attenzione quasi maniacale, il protagonista del film ovvero lo scienziato che ha scoperto la bomba atomica: l'attore Cillian Murphy. Sarà lui secondo i bookie a ricevere l'Oscar per il Miglior Attore Protagonista: ipotesi che vale solo 1.10. A seguire c'è Paul Giamatti (protagonista di "The Holdovers") a quota 5 e Bradley Cooper, bancato a 12, nei panni di Leonard Bernstein in "Maestro" (di cui è anche regista).

Per quanto riguarda l'Oscar alla Miglior Attrice protagonista ha suscitato più di una polemica la mancata candidatura di Margot Robbie per Barbie e qualcuno ha storto il naso. Secondo gli allibratori si va profilando un vero testa a testa: di poco favorita, al momento, Lily Gladstone a 1.55 per la sua interpretazione in Killers of the Flower Moon. Occhio però, Emma Stone (protagonista nel film "Poor Things") punta al bis dopo La La Land nel 2016 e i bookie la vedono più che mai in corsa: quota 2.00.

Miglior Attore non protagonista, Ryan Gosling "insegue"

Difficile spuntarla su un "big" del calibro" di Robert Downey Jr, che in Oppenheimer ha dato sfoggio per l'ennesima volta delle sue qualità di impersonare il ruolo di un personaggio (nella fattispecie Lewis Strauss) aiutato anche da un abile uso di costumi e acconciatura. Il suo trionfo come Miglior Attore Non Protagonista vale solo 1.05, con Ryan Gosling - il famoso Ken di Barbie - che si accomoda in seconda posizione ma ben più staccato, in lavagna a 10.

Miglior Film d'Animazione, testa a testa per le quote

In quest'ambito i bookmaker puntano su Spider Man: Across the Spider-Verse, una cui vittoria si gioca mediamente a 1.50. Forte, tuttavia, la concorrenza de Il ragazzo e l’airone che ha già vinto il premio come Miglior film d’animazione ai Golden Globe. Puntando sulla pellicola del regista giapponese Miyazaki si può raddoppiare una qualsiasi puntata.