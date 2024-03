Occhio ai fuorigioco! Grande opportunità con la speciale tripla sulla Serie A

A San Siro si sfidano le due squadre più in forma del campionato con il Bologna, reduce da 5 vittorie consecutive, ospite dell’Inter capolista a +15 dalla Juventus al secondo posto che – all’Allianz Stadium – ospita l’Atalanta di Gasperini. La Dea ha pareggiato al Josè Alvalade l’andata degli ottavi dopo aver perso in casa col Bologna e vorrà riprendere subito la marcia per non perdere terreno, sebbene anche la Juve sia chiamata a reagire dopo il KO del Maradona.

In campo, nel posticipo della domenica, Fiorentina e Roma: due squadre artefici di un poker nell’andata degli ottavi con i giallorossi che sono tornati veementemente a insidiare la zona Champions e – vincendo al Franchi – andrebbero a candidarsi seriamente tra le favorite mentre la Viola cercherà di sfruttare come al solito il fattore casa.

La speciale tripla sulla Serie A

La tripla della giornata è il Goal di Juve – Atalanta e Inter – Bologna mentre per il posticipo Fiorentina – Roma il consiglio è Over 2,5: Sisal la propone a 5,98 mentre Goldbet offre la stessa a 6,15. Di diverso avviso è Cplay che – oltre ad offrire una quota base più alta (6,39) restituisce il 100% del giocato laddove nel posticipo vengano fischiati almeno 8 offside: difese alte per entrambe, occhio: è una grande opportunità!