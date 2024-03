Indian Wells, Sinner favorito su Struff. Paolini sogna

INDIAN WELLS (STATI UNITI) - Jannik Sinner piega in due set (6-3, 6-0) l'australiano Thanasi Kokkinakis e vola al terzo turno degli Indian Wells, primo Masters 1000 stagionale. Un successo netto che fortifica la posizione dell'azzurro: secondo i bookmaker il 22enne di San Candido è pronto ad arrivare in fondo anche nel torneo californiano. Ma serve un passo per volta: l'azzurro sarà impegnato domani (10 marzo) contro il tedesco Jan-Lennard Struff al terzo turno ed è il grande favorito: la diciassettesima vittoria consecutiva, in tutti i tornei, dell’altoatesino si gioca a 1,07, mentre il successo del rivale è proposto a 8. Nel set betting è nettamente avanti il 2-0 per il numero uno d’Italia, in quota a 1,27 e seguito dal 2-1 a 4,40. Gli analisti si aspettano una partita lampo, come la prima di Sinner in California con appena quindici game giocati: l’opzione Under 19,5 giochi totali è offerta a 1,80 contro l’alternativa opposta a 1,91.