Serie A, pronostico e quote di Bologna-Inter

Riflettori puntati sullo stadio "Renato Dall'Ara" di Bologna. La squadra allenata da Thiago Motta dopo aver vinto per 2-1 sul campo dell'Atalanta (sesto successo consecutivo per i felsinei) è pronta per provare a fermare la cavalcata dell'Inter. La capolista indiscussa della Serie A (+15 sulla Juventus seconda della classe) non perde dalla 6ª giornata e nelle precedenti 9 gare del torneo è sempre riuscita a conquistare l'intera posta in palio.