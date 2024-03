Premier League, pronostico Liverpool-Manchester City

Premier League , 28ª giornata di campionato. Ad “ Anfield ” il confronto tra il Liverpool e il Manchester City promette scintille. Entrambe le compagini sono in piena lotta per il titolo e al momento sono separate in classifica soltanto da un punto.

I “Reds” con 11 successi e 2 pareggi non hanno ancora mai perso davanti al proprio pubblico. Sono 3 invece le sconfitte subite in trasferta dai “Citizens”, l’ultima sul campo dell’Aston Villa nel corso della 15ª giornata del torneo. Il City da quel giorno non ha più sventolato bandiera bianca facendo registrare la bellezza di 10 vittorie e 2 pareggi nelle successive 12 giornate di Premier League.

Un "cluster" ad alta quota

Le occasioni da rete ad “Anfield” non dovrebbero mancara, l’undici di Klopp in casa viaggia a una media di 2,84 gol segnati a partita mentre per i ragazzi di Guardiola la media in trasferta è “ferma” a 2,15. Per le quote l’opzione che vede entrambe le compagini andare a segno per almeno una volta non sembra in discussione, il Goal al triplice fischio dell’arbitro moltiplica una qualsiasi puntata per 1.45. Interessanti le opzioni Over 1,5 Casa e Over 1,5 Ospite proposte rispettivamente a 2.05 e 1.75. Intriga il cluster “2-2, 2-3, 3-2, 3-3” in lavagna a 5.30.